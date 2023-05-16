وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية لجميع المؤهلات

أعلنت مديرية القوى العاملة بالغربية، عن توافر وظائف شاغرة 2023، في عدد من الشركات بالإقليم، في مجالات مختلفة، منها مهندسين وفنيين وعمال إنتاج وتعبئة وتغليف ومسؤولي ائتمان، براوتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل حتى 4000 آلاف جنيه.

وظائف القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية

وتستعرض «الوطن» الوظائف المتاحة بمحافظة الغربية للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، طبقا لما أعلنته مديرية القوى العاملة بالغربية عبر صفحتها على «فيسبوك».

- شركة لصناعة البلاستيك على طريق «المحلة - طنطا» تطلب:

3 مهندس إنتاج

3 مهندس ميكانيكا

15 عامل إنتاج

3 فني صيانة ميكانيكا

3 فني كهرباء كنترول

الشروط المطلوبة

مؤهل عالي ومتوسط على حسب المهنة المتاحة، خبرة من 2 إلى 3 سنوات، السن يبدأ من 35 إلى 40 عاما، والراتب يبدأ من 2700 إلى 4000 جنيه، بجانب تأمين صحي واجتماعي وبدل مواصلات.

- شركة لتمويل المشروعات بشارع مجلس المدينة في سمنود بالغربية، تطلب:

20 مسؤول ائتمان من الجنسين.

الشروط المطلوبة

مؤهل عالي، السن حتى 33 عاما، براتب 2870 جنيها، بجانب وجود بدلات.

شركة لخلط وتعبئة العطور والمنظفات، بمزلقان مصرف الزهار بمركز قطور بمحافظة الغربية، تطلب عدد من الوظائف:

9 عمال تعبئة وتغليف

2 عامل عادي

الشروط المطلوبة

مؤهل أو بدون من الجنسين، والسن من 18 عاما فأكثر، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة، مع وجود تأمين صحي واجتماعي وبدل مواصلات، في حال التعيين.