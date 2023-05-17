أستاذ الإدارة بجامعة الدلتا: وضع المشروعات التنموية بالمناهج حق مجتمعي

قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي، أستاذ الإدارة بالأكاديميات العسكرية وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والخبير الأمني، إن تضمين المقررات الدراسية ذات الصلة والامتحانات بمراحلها المختلفة إطار مناسب من المعلومات عن المشروعات التنموية القومية هو حق مجتمعي للأجيال ودعم للأمن الفكري والقومي، وأن ذلك يُعد آلية تنفيذية لأحد مبادئ الاستراتيجية القومية للتعليم، وأنه تم تنفيذها بالفعل بمؤلفاته الدراسية بأكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

الجامعات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة أبرز الخطوات المضيئة

جاء ذلك خلال كلمته بندوة عن الأمن القومي والشباب بمدينة برج العرب الجديدة على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة التكنولوجية ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور محمد الجوهري رئيس الجامعة، والدكتور كريم همام مدير المعهد، ولفيف من العمداء والقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

واضاف الراعي أن الجامعات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة والفروع الأخرى تُعد أحد أبرز الخطوات المضيئة بمصر بمجال التعليم الفني التقني المتميز، ونقطة انطلاق قوية للدعم البشري العصري لسوق العمل المصري والإقليمي لتخصصات تنموية فنية تكنولوجية.

لا بد من تفعيل القنوات الإعلامية الالكترونية لجميع المدارس

واستطرد الراعى بأهمية تفعيل القنوات الاعلامية الالكترونية لجميع المدارس والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة لبث المعلومات الصحيحة التنموية التى تدعم بناء الإنسان الفكري الصحيح وشخصيته ومهاراته وولاؤه وانتماؤه وفقا لمنهجية مسؤولة وواعية .

وشارك بالندوة الفنان القدير طارق الدسوقي الذى أوضح مدى تأثير الفن الهادف لدعم الثقافة المجتمعية فى إطار القوة الناعمة المصرية ، وأن مصر لها عند المولي عز وجل مكانة ومحبة خاصة من خلال أدلة قاطعة بالكتب السماوية الثلاثة .