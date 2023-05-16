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«الداخلية»: حملة لضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة وتجار المخدرات بدمياط

كتب:

محمد بركات
12:44 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط– الزرقا – فارسكور- كفر سعد – كفر البطيخ) وقسمي شرطة (السرو – ودمياط الجديدة)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية ضبطت الحملة 5 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «بندقية خرطوش – 2 طبنجة - 2 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، كما تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، والتحفظ على كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات