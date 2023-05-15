محافظ الغربية يناشد المواطنين بضرورة التأكد من سلامة السلع قبل الشراء

طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية من المواطنين ضرورة التأكد من سلامة السلع الغذائية في جميع المنافذ المتواجدة في مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك للحفاظ على صحتهم.

حملات تفتيشية مفاجئة

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه وجه وكلاء المديريات وجميع الجهات المعنية بشن حملات تفتيشية يوميا داخل قرى ومدن المحافظة، من أجل إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بشكل حازم وفوري، لأي محاولات للتلاعب بصحة المواطن، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مراجعة السلع الغذائية

وشدد على ضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء، والإبلاغ الفوري عن المخالفين، وذلك على أرقام الشكاوى التي خصصتها المحافظة، (01550502836 - 01550502837 أو عبر غرفة عمليات المحافظة 0403341233).

ضبط سلع غذائية فاسدة

وأوضح أن الحملات التموينية التي تنفذها مديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري بالغربية، نجحت في ضبط 80 شيكارة ملح زنه 50 كيلو بإجمالي وزن 4 أطنان منتهية الصلاحية، و90 صندوق رنجة بإجمالي 450 كيلو رنجة منتهية الصلاحية، و 5000 رغيف مدعم للبيع بالسعر السياحي وإعدام 70 عبوة منتجات عطاره منتهية الصلاحية، فضلاً عن إعدام أكياس شيبسي ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.