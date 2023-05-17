فتح باب التقدم لـ142 وظيفة جديدة في 5 شركات بالقليوبية

تستقبل محافظ القليوبية ومكاتب العمل بالمراكز والمدن، اعتبارا من اليوم الأربعاء، المتقدمين لـ142 وظيفة ضمن وظائف القوى العاملة بالقليوبية في 5 شركات ومصانع للقطاع الخاص، للباحثين عن فرصة للعمل بمرتبات مجزية تبدأ من 2400 جنيه حتى 3700 جنيه.

مواعيد وأماكن التقدم لوظائف القوى العاملة بالقليوبية

وتستعرض «الوطن» وظائف القوى العاملة بالقليوبية، التي أعلنتها محافظة القليوبية في بيان لها، ويجرى التقدم لها من خلال ديوان مديرية القوى العاملة في مجمع المصالح بجوار ديوان المحافظة على كورنيش النيل ببنها، ومكاتب العمل بمراكز ومدن وأحياء المحافظة من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا يوميا، ماعدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية ويستمر تلقي الطلبات حتى اكتمال العدد.

خريطة وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية

وأوضح بيان محافظة القليوبية، أن وظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية 142 وظيفة ضمن النشرة القومية للتوظيف كالتالي:

- إحدى الشركات للصناعات الدوائية بالعبور وتطلب:

7 عمال إنتاج، و5 عمال مخازن بشهادة وبدون نت سن 25 إلى 35 سنة من النوعين، بأجر 2700 جنيه ودون خبرة.

- إحدى الشركات للصناعات الغذائية بشبين القناطر، وتطلب:

50 عامل إنتاج بشهادة دراسية دبلوم متوسط، من سن 18 إلى 42 دون خبرة وبأجر 2400 جنيه.

-إحدى الشركات لصناعة السيراميك بالعبور، وتطلب:

15 عامل إنتاج و10 صيانة و4 سائقين حاصلين على دبلوم فني من الذكور و4 مهندسين بكالوريوس هندسة ذكور، بمرتبات من 2700 جنيه حتى 3200 جنيه.

- إحدى الشركات للأزرار بشبرا الخيمة، وتطلب:

5 عمال كيمائيين وكميائي بمصنع بلاستيك ومحاسب ومهندس ميكانيكي، بدبلومات وشهادات عليا، ذكور فقط، من سن 25 سنة إلى 45 سنة، والأجر حسب المقابلة.

- إحدى الشركات بشبين القناطر، وتطلب 30 عامل إنتاج و5 مشغل ماكينة و2 فني غلاية و3 مشغل فرن شهادة متوسطة، من 30 سنة إلى 50 سنة، ذكور فقط، مرتبات ما بين 2700 إلى 3700 جنيه.

وأوضح البيان، أن خدمات التقدم لوظائف القوى العاملة الجديدة بالقليوبية متاحة في 18 مكتب عمل منتشرة في أنحاء المحافظة في المراكز والأحياء المدن، تستقبل الراغبين في الحصول على عمل، مشيرًا إلى أن الوظائف المتاحة متعددة للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل وبخبرة ودون، ويتوافر فيها تأمينات اجتماعية، وعقود عمل، بإشراف مديرية القوى العاملة التي تعد حلقة الوصل بين المؤسسات التي توفر فرص العمل والشباب؛ لضمان المصداقية.