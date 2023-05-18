125 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

توافد طلاب الشهادة الإعدادية على لجان الامتحانات صباح اليوم الخميس، بمدينة المنصورة في الدقهلية، لتأدية آخر أيام الامتحانات في مادتي الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي، الذي يستمر لمدة 3 ساعات، وسط إجراءات احترازية مشددة.

توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية بالدقهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يحرص على تفقد لجان الامتحانات في تمام الساعة الثامنة صباحا، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية داخل اللجان على مستوى محافظة الدقهلية، وتوزيع ورقة الأسئلة وتسليمها في تمام الساعة التاسعة صباحا، منعا لأي تسريب أو حدوث أي مشكلة.

تعويض الطلاب بوقت إضافي

وأكد أنه في حال تأخر تسليم ورقة الأسئلة للطلاب يجرى تعويضهم بوقت إضافي، بالإضافة إلى توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان لتأدية الامتحان في هدوء تام وتركيز، بعيدا عن الضوضاء والإزعاج حتى لا يشتت تفكير الطلاب، وإبعاد تجمعات أولياء الأمور عن محيط اللجان.

ووجه بضرورة الالتزام بكل الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددا على تكثيف أعمال تطهير وتعقيم اللجان، مؤكدا منع الغش بكل سبله، واتخاذ إجراءات رادعة للمخالفين بالمدارس مطالبا بتتضافر كافة الجهود لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف.

125 ألف طالب يؤودن امتحانات الشهادة الإعدادية

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية 125 ألف و509 طالب وطالبة على مستوى لجان محافظة الدقهلية التي يبلغ عددها 583 لجنة على مستوى المحافظة.