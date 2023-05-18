تشييع جنازة صاحب محل قتله 4 أشخاص بسبب قطعة جاتوه بقليوب

شيّع المئات من أهالي قرية قلما مركز قليوب، جثمان الشاب محمد حرب، صاحب محل حلويات، الذي راح ضحية مشاجرة بسبب قطعة حلوى اشترتها طفلة منه ورفض إعادتها عندما طلبت ذلك لعبثها فيها، فتشاجر معه 4 من أقارب الطفلة وانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، فلقي مصرعه في الحال.

خرجت الجنازة من مسجد قرية قلما لتشييع جثمان الفقيد للمقابر، وسط انهيار أسرته والدته وزوجته وبناته الأربعة الذين شهدوا الحادث داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

أقوال شهود العيان في مقتل صاحب محل بقليوب

وكشفت التحقيقات مع شهود العيان في الواقعة أمام جهات التحقيق وفي محاضر الشرطة أن المجني عليه يدعى محمد حرب لديه محل حلويات وذهبت إليه طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، تطلب منه استرجاع قطعة جاتوه اشترتها منه بمبلغ 15 جنيهاً ولكنه رفض لوجود عبث بها لتعود مرة أخرى ومعها 4 من أسرتها حيث اندلعت مشاجرة بينهم وقاموا بطعنه بسكين بالرقبة والصدر أمام بناته الأربعة ووالديه وتركوه غارقًا فى دمائه وفروا هاربين.

تفاصيل مصرع صاحب محل بسبب قطعة حلوى بقليوب

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة قليوب، بحدوث مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة شخص يدعى محمد حرب صاحب محل حلويات، إذ اشترت طفلة حلويات منه ثمنها 15 جنيهًا، وعندما عادت لإرجاعها، رفض بسبب العبث بها، وأخبرت الطفلة عائلتها بما حدث، وتعدى 4 أشخاص على الضحية بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلًا، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث.

وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على اثنين من المتهمين، وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وجاري البحث عن المتهمين الاثنين الهاربين.

وادعى المتهمان في التحقيقات، أنّ سبب الجريمة هو معاكسة الضحية لابنة المتهم الأول، فيما نفت أسرة الشاب الراحل رواية المتهمين، مؤكدة أنّ سبب الواقعة هو طلب الطفلة استرجاع قطعة الحلوى بعد العبث بها، وهو ما رفضه المجني عليه، ليفارق الحياة بسبب تعدي أسرة الطفلة عليه بالضرب والأسلحة البيضاء، وفقًا لبيان الداخلية.