194 ألفا و897 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية بالجيزة اليوم

يؤدي 194 ألفا و897 طالبا وطالبة، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة، في 685 لجنة، فيما بلغ إجمالي طلاب الدمج 2482 طالبا وطالبة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وسيؤدي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا امتحان مادة اللغة العربية والخط، وغدا الأحد وامتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الاثنين امتحان مادة الهندسة، والثلاثاء امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، الأربعاء مادة العلوم والتربية الفنية، وينتهي ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية الخميس المقبل، بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة والأجوبة

أصدر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته ببذل أقصى جهد في امتحانات الشهادة الإعدادية والتنبيه على ضرورة المتابعات الميدانية، وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، ومواجهة أية مشكلات ووضع حلول فورية لها، وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأية معوقات، لتداركها سريعا.

والتعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة والأجوبة، وسرعة تسليم أوراق الإجابة فور انتهاء الامتحان إلى لجان النظام والمراقبة مع التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام، والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات، وغيره لتسهيل مهمتهم.

التواصل مع غرفة عمليات الوزارة

وأشار «سلومة»، إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها فورا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، مشددا على عدم اصطحاب الهاتف المحمول، حتى وإن كان مغلقا، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية، وإلغاء امتحانه مع التنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.