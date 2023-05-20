مبادرات بيع اللحوم الطازجة تعود إلى قنا.. أقل من السوق بـ100جنيه

عادت مرة أخرى مبادرات بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة في محافظة قنا، حيث تم فتح منفذين، أحدهما في أبوتشت والآخر في ميدان الساعة بمدينة قنا، لبيع اللحوم، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، وبأسعار تقل بنسبة تخفيض 45% عن التي تباع لدى الجزارين في قرى ومدن المحافظة.

مبادرة أهل الخير لبيع اللحوم

شهد منفذ مدينة قنا ضمن مبادرة «أهل الخير لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة»، إقبالا كبيرا من المواطنين الذين اشتروا سعر كيلو اللحمة بـ235 جنيها، أي أقل من لدى الجزارين الخريجين بـ100 جنيه، تحت إشراف التموين والطب البيطري في قنا.

تموين قنا

وقال المحاسب أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن مبادرة بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، فتحت منفذين الأول في منطقة الشقيفي بمركز أبوتشت، المكان الثاني متواجد بميدان الساعة بقنا، مؤكدا أن اللحوم طازجة وذبح المجازر الحكومية.

وأضاف أن المبادرة من قبل شباب لديهم مزارع لتثمين المواشي، رفضوا بيع عجولهم إلى النجار والحزارين، وفضلوا فتح منافذ بالتعاون مع وزارة التموين ومباشرة فريق من الطب البيطري على المواشي، وبيع اللحوم بلدي مباشرة إلى المواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد أن سعر كيلو اللحمة في المنفذين، 235 جنيها للكيلو، على أن طالب اللحوم أو الفرد لا يأخذ أكثر من 2 كيلو لحمة، مشيرا إلى أن المبادرة مستمرة، حتى نفاذ العجول في المزارع، ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، لتخفيف على المواطنين ارتفاع أسعار اللحوم وجشع الجزارين.