مصرع عامل وضبط 8 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بشأن العثور على جثمان أحد الأشخاص بجوار مقابر المقطم بدائرة القسم.

ضبط 8 أشخاص في المقطم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه (عامل) وأنه توفي أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة القسم بالاشتراك مع (8 أشخاص).

مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بأنه أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة القسم حدث عطل بإحدى الماكينات المتواجدة بمكان الحفر ولدى قيام المتوفي باستبيان الأمر سقط بالحفرة المشار إليها مما أسفر عن وفاته ولدى اكتشاف المتهمين الواقعة قاموا بإخراجه وإلقائه بمحل العثور، كما تم بإرشاد المتهمين الوصول لمكان الحفر، وعُثر على (حفرة بقطر حوالي متر وعمق 25 مترا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.