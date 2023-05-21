وكيل «تعليم الجيزة» يشدد على تطبيق أقصى عقوبة بشأن الغش في الامتحانات

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عددا من اللجان في عدة مدارس، منها «لجان هدى شعراوي الإعدادية بنات، ومدرسة بدر الإعدادية بنين التابعة لإدارة الدقي التعليمية، بحضور مدير عام الإدارة هالة كمال، ومدارس الأورمان الإعدادية بنين التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، بحضور حنان موسى مدير عام الإدارة»، حيث أدى اليوم طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان في مادة الإحصاء والجبر.

التزام العاملين داخل اللجنة وخارجها

وأثنى على حسن سير العملية الامتحانية، وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

واطمأن خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي، مؤكدا توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان،

عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان

وشدد على تطبيق أقصى العقوبة لمحاولات الغش، حيث أن الشهادة الإعدادية تعتبر بروفة قوية قبل امتحانات الثانوية العامة وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان، حتى لو كان مغلقًا وذلك حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

وتابع بعد جولته التفقدية سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي) وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 190743 طالب وطالبة بنسبة حضور 98,4%.

واشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان صحفي، إلى أنه لم ترد أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.