«الزراعة»: نعمل على استنباط أصناف أرز قادرة على تحمل التغيرات المناخية

قال الدكتور بسيوني زايد أستاذ زراعة الأرز بمركز البحوث الزراعية إن الأرز من المحاصيل التي تشهد ارتفاعاً عالميا في الطلب عليها وهو ما يشير إلى أنه مستمر في ارتفاع سعره عالمياً، وبالتالي فأن الإقبال على زراعته بين المزارعين له ما يبرره».

أضاف أستاذ الزراعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ العالم يحتاج سنوياً ما يتراوح ما بين 525 إلى 530 مليون طن قمح سنويا لسد الاحتياجات العالمية منه، وهو يعد من أكثر الزراعات انتشاراً في العالم، ويعتمد عليه الملايين من الأشخاص في الحصول على الغذاء الأساسي، وتوفير مصدر رزق لهم.

وتابع أنَّ المساحة المحددة بزراعة الأرز في مصر من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية والري تصل إلى ما يقرب من مليون و200 ألف فدان سنويًا، بينما بلغت المساحة المنزرعة العام الماضي ما يقرب من مليون و149 ألف فدان بإجمالي إنتاجية بلغت 4.3 مليون طن، بينما يصل متوسط استهلاك الفرد في مصر 40 كيلوجرامًا سنوياً، فيما يبلغ متوسط إنتاجية الفدان في مصر 3.7 طن وهو معدل يفوق المعدل العالمي، مشيرا إلى أن متوسط استهلاك الفرد في العام في مصر بلغ 40 كيلوجرامًا.

أكّد أنَّ قسم بحوث الأرز التابع لمركز البحوث الزراعية يعمل في الوقت الحالي على استنباط أصناف مقاومة للجفاف والملوحة والتغيرات المناخية، وهي أصناف مرنة تتميز بقدرتها العالية على تحمل الإجهادات البيئية، كما أنَّها تُزرع في مدى واسع من المناخ وأنواع مختلفة من الأراضي الملحية والصحراوية الفقيرة.

وتابع أنَّ من بين تلك الأصناف التي أجري عليها تجارب فعلية كانت جيزة 179، وجيزة 183 التي تتحمل ملوحة في المياه تصل إلى 6 آلاف جزء في المليون وتعطي إنتاجية تصل إلى 2 طن للفدان، مشيرة إلى ضرورة إجراء بعض المعاملات الزراعية منها إضافة معالجات الملوحة وأسمدة بلدية للأراضي الصحراوية الجديدة.