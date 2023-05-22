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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب تروسيكل بقنا

كتب:

رجب آدم
01:05 م | الإثنين 22 مايو 2023
حادث قنا- أرشيفية

حادث قنا- أرشيفية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، زوجين وطفليهما، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب تروسيكل على كوبري قرقطان بمركز نقادة، غرب جنوب محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نقادة المركزي.

حادث انقلاب تروسيكل 

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد ورود بلاغ من هيئة الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على كوبري قرقطان في نقادة، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة.

أسماء مصابي حادث قنا

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف من هيئة إسعاف قنا، والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبحسب بيانات رسمية، فأن أسماء المصابين في حادث قنا اليوم، هم: «محمد جميل حسن»، 38 عامًا، مصاب بكسور في أنحاء الجسم، «فدوى .ع.ي»، 32 عامًا، زوجة المصاب الأول، وطفليهما أحمد محمد جميل، 7 أعوام، وأسير محمد جميل، عام واحد، وكلهم حالتهم مستقرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى مركز نقادة المركزي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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