تشكيل لجنة لفحص واقعة تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية

قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة لفحص واقعة تداول صور لامتحان العلوم للشهادة الإعدادية الذي أداه الطلاب، اليوم، عبر صفحات الغش الإلكترونية، بمواقع التواصل الاجتماعي.

إستبعاد رئيس لجنة بامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وشهد رابع أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بلجنة الشهادة الإعدادية بإدارة الخانكة التعليمية لمخالفتهما قانون 205 لسنة 2020 للإخلال بأعمال الامتحانات، والتي تمثلت في تغيب رئيس اللجنة والمراقب الأول عن اللجنة واستلام أحد الموظفين ورق الأسئلة بدلا منهما.

تفاصيل تصالح طالبين في مشاجرة أمس بعد الامتحان

وكشفت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أنه جرى التحقيق في واقعة مشاجرة طالبين أمس، وانتهى التحقيق يتصالح الطرفين والتنازل عن المحاضر، وتبين أنها مشاجرة بعد انتهاء الامتحان خارج اللجنة، وأن المصاب، أصيب بإصابة خفيفة جراء استخدام «برجل» وتم إسعافه في الحال، والسبب «الهزار».

وأضاف البيان، أن الطالبين أديا امتحان مادة العلوم والتربية الدينية، اليوم، التي أداها طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الاثنين في رابع أيام الامتحانات دون أي شكاوى.

ووجهت سماح إبراهيم، مدير تعليم القليوبية، في بيان لها اليوم، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج، وإعمال الشفافية والحيادية في العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والإدارات المعنية.