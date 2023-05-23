رئيس «صناعة النواب»: نحتاج خريطة صناعية تراعي الاحتياجات المحلية

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن الصناعة تمثل 16% من الناتج القومي، مشيرا إلى أن بعض الدول التي بدأت مع مصر النهضة الصناعية أصبحت الصناعة تمثل لديها نحو 30% من الناتج القومي مثل كوريا الجنوبية.

معوقات كانت تواجه الصناعة

وأضاف «محمود»، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أبرز المعوقات التي كانت تواجه الصناعة هي البنية التحتية، والآن تخطينا هذه العقبة بعد إنشاء بنية تحتية قوية من الطرق والتجهيزات التي تساعد الأنشطة الصناعية.

وأوضح، أن أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتمعت برجال الأعمال، وبحثوا المعوقات وخرجوا بتوصيات، أولها وجود عوار في قوانين الصناعة، التي تم سنها بداية من عام 1930، وعُدلت نحو 30 مرة، وأصبح القانون يحمل الشيء ونقيضه، ما تسبب في حدوث إرباك للمستثمر والموظف، وهذه التشريعات ستسغرق وقتا، لأن الصناعة تدخل في عمل كثير من الوزارات.

ولاية الأراضي للمناطق الصناعية

وذكر، أن المشكلة الثانية تكمن في ولاية الأراضي التي ستُبنى عليها المناطق الصناعية، فلا بد أن تكون جميعها تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتباع الأرض بقيمتها وليست عبر مزادات، ويقتصر دور الحكومة على الإشراف والتنسيق فقط، في ظل خريطة صناعية تحدد الاحتياجات في السوق المحلية وتشجعها، وتحدد احتياجات التصدير وتكون بأسعار تنافسية.