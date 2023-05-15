اعترافات المتهم بالاتجار في العملة بالغربية: «كنت ببيع واشتري من النت»

خضع المتهم في قضية اتجار العملات الأجنبية بالغربية، أمس، لجلسة تحقيق استمرت لمدة 3 ساعات للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه وهي الاتجار بالنقد الأجنبي، وأدلى المتهم باعترافه أمام الجهات المختصة، قائلًا: «شغلى كله كان من النت، بالذات الفيس بوك، كنت ببيع واشترى من عليه عشان ميتقبضش عليا».

عملات أجنبية بأسعار السوق

وأضاف المتهم: «كنت ببيع واشتري بأسعار غير أسعار السوق وبندى عمولة للي بيساعد في البيعة بعد ما بتخلص»، مؤكدا أنه تمكن من تحقيق ثروة كبيرة من خلال ذلك النشاط؛ لأنه كان يقوم ببيع العملات بالسعر المحلي لكسب المزيد من الأموال.

وفي ختام الجلسة قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهم

وأوضح المحامي أيمن محفوظ، أنّ المادة رقم 114 تنص على تغليظ العقوبة لممارسي عمليات الاتجار في العملة، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بورود معلومات لمركز شرطة كفر الزيات بالغربية، بقيام أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ لتقديم عروض بين رواد الصفحة لبيع وشراء عملات أجنبية مختلفة بأسعار السوق الموازي مقابل عمولة، وتم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وجرى ضبط المتهم.