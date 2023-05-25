ممثل «الشعب الجمهوري»: الاهتمام بالمعلم أولوية لإصلاح العملية التعليمية

أعرب النائب طارق السيد عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن سعادته بالنقاشات الثرية في الحوار الوطني، مؤكدا أن هناك تطلعات للخروج بتوصيات ترضي المواطن المصري.

التعليم ما قبل الجامعي

وأوضح السيد خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، أن تحقيق التنمية لأي دولة تبدأ بالتعليم الذي على أساسه تتحقق التنمية الصناعية والزراعية، ومن ثم رفعة الوطن لنترك إرثا للأجيال الجديدة يفخرون به ويسهمون في أمن واستقرار الوطن.

وأكد عضو مجلس النواب أن إصلاح التعليم يبدأ من خلال إعادة الهيكلة، والتي تبدأ بالمعلم عن طريق تهيئته نفسيا ومنهجيا بما يتلاءم مع سياسة وفلسفة التعليم، ثم تطوير المناهج.

تطوير العملية التعليمية

وطالب بضرورة مشاركة كل من له صلة بالعملية التعليمية في النقاش لتحسين وتطوير التعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بتفعيل النشاط المدرسي لإخراج الطاقات وتطوير المادة العلمية بعيدا عن الكبت، رافضا الاستعانة بالخبراء الأجانب، مشيرا إلى أنه يجب تفعيل دور النقابة للحفاظ على هيبة المعلم وضمان مستحقاته المالية.