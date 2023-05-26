«الشباب والرياضة» تنظم ملتقى توظيفي الأحد المقبل.. شروط وخطوات التقديم

أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «انفل»، للأمن.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة الأمن وأبرز الشروط والمميزات لشغل الوظيفة.

يوم توظيفي مفتوح

ومن المقرر عقد اليوم التوظيفي بعد غدٍ الأحد الموافق 28 مايو 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءً لعرض وظائف فرد أمن برواتب مجزية وتأمين اجتماعي وطبي، إضافة إلى توفير سكن للمغتربين.

شروط التقديم على الوظيفة

وتضمن شروط التقدم لوظيفة فرد أمن أن يجيد القراءة والكتابة، وأن يتراوح السن بين 25 و45 عاما، وموقف واضح من التجنيد، وعدم وجود مانع طبي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من خلال هذا الرابط، والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد «مركز شباب العبور – بني سويف يوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء»، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.