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استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2370 جنيها

كتب:

مريم حنفي
05:27 ص | السبت 27 مايو 2023
أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

افتتحت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، على استقرار ملحوظ داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بعد أن شهدت أمس تراجعا يقدر بنحو 45 جنيها بالنسبة لعيار 21، الأكثر مبيعا في ظل صعوبة، توقع أسعار الذهب في السوق الفترة المقبلة، وفقا لما قاله لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الذهب اليوم 

أوضح «منيب» أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل اليوم السبت في بداية التعاملات 2370 جنيها، وعيار 24 يبلغ 2709 جنيهات.

وتابع أن سعر جرام الذهب عيار 18، يبلغ اليوم،2031 جنيها للشراء، فيما يسجل سعر جنيه الذهب داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 18960 جنيها، وسعر الأونصة يسجل 84237 جنيها. 

أسعار الذهب عالميا 

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب، إلى أن أسعار الذهب عالميا، تسجل اليوم هدوء ملحوظ، بعد أن هبطت أمس بقيمة تقدر بنحو 10 دولارات، لتسجل سعر الأوقية في بداية التعاملات 1947 دولارا. 

أسعار السبائك اليوم 

وبالنسبة لأسعار السبائك اليوم يبلغ سعر السبيكة 100 جرام 276778 جنيها والسبيكة ذات الـ5 جرامات 13912 جنيها فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 اليوم 55566 جنيها، وسعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24، تسجل 27823 جنيها. 

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بقلم مريم حنفي