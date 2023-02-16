استشاري محطة معالجة «سمهود» بقنا لقناة الحياة: نسبة تنفيذ المشروع وصلت لـ87%

نشرت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا عن تواصل العمل في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية سمهود بأبوتشت في قنا، ضمن مبادرة حياة كريمة.

30 ألف متر مكعب في اليوم

وقال المهندس أحمد فتحي، استشاري مشروع محطة معالجة سمهود بأبوتشت، إن المرحلة الأولى للمشروع عبارة عن شريحتين، الأولى تستوعب 10 آلاف متر مكعب في اليوم، بينما الثانية تصل إلى 30 ألف متر مكعب في اليوم.

وأضاف «فتحي» أنه جرى الانتهاء من المحطة بنسبة تنفيذ 87%، وخلال الفترة المقبلة يجرى الانتهاء من المشروع بالكامل.

خدمة 8 قرى بأبوتشت

ولفت إلى أن المشروع يخدم 8 قرى في شمال مركز أبوتشت، والتي تصرف مياه الصرف بمحطتين معالجتين وهما أبوتشت وسمهود، موضحا أن محطة سمهود يأتي لها التصريف من محطتي العمرة وبلاد المال قبلي، ونسبة تنفيذ خطوط الطرد لنسبة كبيرة في التنفيذ.

محطة معالجة سمهود على مساحة 150 فدانا، وتعمل بطاقة 20 ألف لتر في اليوم، منوها بأن محطة معالجة سمهود تخدم حوالي 325 ألف نسمة في 8 قرى شمال أبوتشت.