شروط ومواعيد التقديم في المدرسة الرياضية ببنها.. سحب الملفات يبدأ 15 يونيو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فتح باب قبول دفعة جديدة من الطلاب الناجحين في الصف السادس الابتدائي لهذا العام 2023، بالمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية في بنها للبنين فقط، على أن يكون التقديم وسحب الملفات اعتبارا من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو، وتنتهي اختبارات التقديم في 31 أغسطس المقبل.

شروط القبول بالمدرسة الرياضية الإعدادية ببنها

وتستعرض «الوطن» كيفية التقديم والشروط ومواعيد سحب الملفات للتقدم إلى المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية ببنها للعام الدراسي الجديد.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، لـ«الوطن»، إن شروط الالتحاق بالدفعة الجديدة بالمدرسة الرياضية الإعدادية الثانوية ببنها للبنين فقط تتضمن ما يلي:

- أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي ومنقولا للصف الأول الإعدادي، على أن يسحب ملف التقديم من المدرسة الرياضية الإعدادية ببنها شارع المخبز الآلي، بقيمة 50 جنيها، اعتبارا من 15 يونيو المقبل.

- إجراء الكشف الطبي مع إعلان نتيجته قبل بدء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية في 22 يوليو، بعد غلق باب التقديم يوم 13 من نفس الشهر، ويجب أن يجتاز الطالب المتقدم الكشف الطبي «نظر وصدر وقلب وصورة تحليل دم كاملة واختبار ذكاء»، على أن يكون من التأمين الصحي أو أحد المستشفيات الحكومية الواقع في نطاقها المدرسة، كما يجب اجتياز الطالب اختبارات القوام والاختبارات البدنية والمهارية والثقافة الرياضية.

شروط القبول بالمرحلة الثانوية الرياضية

وأوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه في حالة وجود أماكن خالية بالصف الأول الثانوي بالمدرسة الإعدادية الرياضية ببنها، يتم فتح باب القبول للراغبين من الحاصلين على الشهادة الإعدادية باالقليوبية، وفق عدة شروط، منها سحب ملف الالتحاق بالمدرسة الرياضية للمرحلة الثانوية من مقر المدرسة بمبلغ 50 جنيها، وإجراء الكشف الطبي.

كما يتم إجراء الاختبارات البدنية والمهارية والثقافية، واجتياز الكشف الطبي وفق الشروط المعلنة للقبول بالمدرسة للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأضافت وكيل الوزارة أنه يشترط للالتحاق بالمرحلة الثانوية حصول الطالب على بطولات دولية أو عربية أو أفريقية رسمية معتمدة من الاتحاد المختص، دون التقيد بشرط المجموع في شهادة مرحلة التعليم الأساسي، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة.

كما يشترط حصول الطالب على بطولات الجمهورية المركزية المعتمدة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة ومن الاتحاد المختص، دون التقيد بشرط المجموع في الشهادة الإعدادية، وذلك طبقا للألعاب المدرجة بالمدرسة أو بطولات الجمهورية للأندية.