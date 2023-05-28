«التخطيط»: 8 مليارات جنيه قيمة الاستثمارات خلال العام المالي الجاي بشمال سيناء

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تنفيذ مبادرة بمشاركة عدد من الوزارات وتحت إشراف رئيس الوزراء، لتنفيذ مشروعات كبرى بشمال سيناء خلال الفترة القادمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المشروعات تسير وفق خطة زمنية

وأضاف «آمنة» خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، برفقة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض سيناء تسير وفق المخطط الزمني المحدد لها، موجها الشكر للرئيس عيد الفتاح السيسي، على بدء التنمية في سيناء.

كما وجه التحية إلى المشايخ والعواقل وأبناء سيناء على الوقوف جنبا إلى جنب، مع قواتنا الباسلة ومساندة الدولة في التنمية التي يتم تنفيذها بسيناء.

سيناء في قلب الخطة التي تنفذها الدولة

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن سيناء في قلب الخطة التي تنفذها الدولة في الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن الجمهورية الجديدة يجري فيها التوسع في مشروعات البنية التحتية وبناء الإنسان المصري والارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدد من المبادرات المتنوعة.

وأضافت أن الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء بلغت 8 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري، لتنفيذ مشروعات في قطاعات الزراعة والكهرباء والمياه والشباب وغيرها، لافتة إلى أن الدعم الإضافي لشمال سيناء بلغ مليار جنيه.

سيناء ستتحول إلى اللون الأخضر

وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن سيناء خط الدفاع الأول لمصر، استطاع أهلها تسطير ملحمة من الفداء والوقوف صفا بجانب القوات لدحر المعتدين.

وأضاف المحافظ، أنه بفصل توجيهات رئيس الجمهورية ستتحول سيناء إلى اللون الأخضر، وستصبح سلة الغذاء لمصر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء.

مبادرة المشروعات الخضراء من شمال سيناء

وقال السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمشروعات الخضراء الذكية، إن 18 مشروعا تقدمت للمبادرة من شمال سيناء خلال العام الجاري، لافتا إلى مد فترة تقدم المشروعات لمدة شهر.

وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعد إحدى المبادرات الوطنية المهمة التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء في مصر.

كما أشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الحالية والرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف 6 فئات وهي فئة المشروعات كبيرة الحجم وفئة المشروعات المتوسطة وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة وفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين.