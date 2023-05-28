اعترافات متهم بالنصب على مواطن بحدائق القبة: «فهمته إني هشغله»

خضع المتهم بالنصب على أحد المواطنين في القاهرة، لجلسة تحقيق استمرت عدة ساعات، اعترف خلالها بارتكابه الواقعة أمام الجهات المختصة قائلاً: «ضحكت عليه وفهمته إني هجيبله شغل بسهولة، عشان مكنش لاقي شغل أصلا».

حبس المتهم 4 أيام

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، فيما أفادت تحريات المباحث والتحقيقات، بأن المتهم يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفهم.

وتابع المتهم اعترافه أمام جهات التحقيق: «كنت بقوله هاخد منك مبلغ وفي المقابل هشغلك في مستشفي زي ما كنت شغال وخليته يشوف ورق عشان يتاكد ويثق».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ من أحد المواطنين لقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة يفيد تضرره من أحد الأِشخاص لقيامه بأخذ مبالغ مالية منه بزعم توظيفه والنصب عليه وتوقف عن سداد تلك المبالغ المالية والأرباح.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وعُثر بمسكنه على عدد 6 أكلاشيهات خاصة بأطباء أحد المستشفيات، وتقارير طبية منسوبة المستشفى ذاته، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مُصور بالألوان ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية للنصب

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنَّه ستطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي كالتالي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».