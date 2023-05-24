اعترافات متهم بسرقة مسنة في الإسكندرية: «غفلتها وأخدت البطاقة والفلوس»

«استغليت أنها كبيرة ومش مركزة وغفلتها وسرقت البطاقة البنكية والفلوس»، كانت جزءً من اعترافات المتهم بسرقة مسنة بالإسكندرية أمام النيابة العامة بعد جلسة تحقيق استمرت عدة ساعات وأقر خلالها بارتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اعتراف المتهم: غفلتها وجريت

أضاف المتهم في اعترافاته قائلا: «كنت مراقبها وهي بتطلع البطاقه وشايف أنها مش واخده بالها أصلا فغفلتها وسرقت البطاقة وبدلتها ببتاعتي وأخدت الفلوس وجريت»، كما أوضحت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة بطاقة بنكية ومبلغ مالي من السيدة المسنة بأسلوب المُغافلة، أثناء قيامها بسحب أموال من ماكينة صراف آلي أمام أحد البنوك بالإسكندرية.

تفاصيل بلاغ السرقة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ من إحدى السيدات يفيد بتعرضها للسرقة والاستيلاء على أموالها بأسلوب المغافلة، وبإجراء التحريات جرى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية للمتهم

أما عن العقوبة القانونية للجريمة، أوضح المحامي أحمد داوود لـ«الوطن»، أنَّه وفقا لنص المادة 313، يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف المحامي، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».