طرق صرف معاشات يونيو 2023 بزيادة 15%.. يبدأ غدا

يبدأ أصحاب المعاشات صرف معاشات يونيو 2023، غدا الخميس الموافق 1 يونيو 2023، بالزيادة المقررة منذ أبريل الماضي بنسبة 15%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجميع مستحقي المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

طرق صرف معاشات يونيو 2023 بزيادة 15%

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، هناك عدد من الطرق لصرف معاشات يونيو 2023 بزيادة 15% بحد أدنى 170 جنيها، و1635 جنيها كحد أقصى لجميع المستفيدين من المعاشات، وتتمثل في:

- مكاتب البريد.

- ماكينات الصرف الآلي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

ومن بين الخدمات التي تتيحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين المستفيدين من المعاشات، الحصول على معاش إضافي، أو ما يسمى بـ«المعاش الاستثنائي»، الذي يمنح للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

وأيضا من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة، إمكانية الاستعلام عن الرقم التأميني «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع واتباع عدد من الخطوات البسيطة، التي تستغرق عدة دقائق دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب إلى المكاتب الحكومية للحصول على الخدمة تيسيرا على المواطنين.