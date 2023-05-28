موعد صرف معاشات يونيو 2023 لـ11 مليون مستفيد

أيام معدودة وينتهى شهر مايو الجاري، لذا ينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات يونيو 2023، من خلال واحدة من الطرق التي أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف معاشات يونيو 2023، والتي تتمثل في «مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة».

موعد صرف معاشات يونيو 2023

ووفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يوافق موعد صرف معاشات يونيو 2023، الخميس المقبل 1 يونيو 2023، بالزيادة المقررة بحد أدنى 170 جنيها، و1635 جنيها كحد أقصى لجميع المستفيدين من المعاشات.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات يونيو 2023 بزيادة 15% لجميع المستفيدين، وعددهم 11 مليون مستفيد للشهر الثالث على التوالي، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أبريل الماضي.

خدمات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

ومن ضمن الخدمات التي تتيحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين المستفيدين من المعاشات، أتاحت الهيئة إمكانية الحصول على معاش إضافي، أو ما يسمى بـ«المعاش الاستثنائي»، الذي يمنح للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إمكانية تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، إضافة إلى منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.