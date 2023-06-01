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«بحوث الإسكان» ينظم المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام.. ديسمبر المقبل

كتب:

أيمن حمزة
12:41 م | الخميس 01 يونيو 2023
المؤتمر يهدف إلى استكشاف التحديات التي تم مواجهتها والحلول المعتمدة في مجال البناء المستدام

المؤتمر يهدف إلى استكشاف التحديات التي تم مواجهتها والحلول المعتمدة في مجال البناء المستدام

ينظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات والمعرض المصاحب له تحت عنوان «نحو مدن خضراء ذكية ومرنة»، برئاسة الدكتور خالد الذهبي رئيس مجلس الإدارة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2023 وبمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

 

استكشاف التحديات والحلول المعتمدة في مجال البناء المستدام

ويهدف المؤتمر إلى استكشاف التحديات التي تم مواجهتها والحلول المعتمدة في مجال البناء المستدام وإدارة المشروعات بشكل عام، وتعزيز قدرة المدن على استيعاب المؤثرات التي قد تؤثر عليها وكيفية الاستعداد لها أو التعافي منها.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات والمحاور المهمة ذات الصلة وبينها (تعزيز المرونة من أجل بيئة مستدامة، التشييد الأخضر والمستدام، الإدارة المستدامة للطاقة والمياه، إدارة مشروعات التشييد، الحوكمة وضوابط المشروع، أفضل الممارسات والحلول الإبداعية، التمويل الأخضر، الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التشييد المستدام).

المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام

الجدير بالذكر أن المؤتمر سوف يوفر فرصة لصناع القرار والباحثين والمتخصصين في المجالات ذات الصلة للالتقاء، وعرض ومناقشة أحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في جعل المدن خضراء ومرنة، بمشاركة مجموعة من المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.