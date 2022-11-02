دورة تدريبية حول إدارة المشروعات ببني سويف.. تبدأ 6 نوفمبر المقبل

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن دورة تدريبية جديدة، تستهدف شباب وفتيات محافظة بني سويف، للتعريف بكيفية إدارة المشروعات، وذلك لخريجي الجامعات الراغبين في بدء مشروع خاص.

يأتي ذلك في إطار الدورات التدريبية التي تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها.

كيفية إدارة مشروع من بدايته

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في منشور له، على الصفحة الرسمية للمركز، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن تدريب إدارة المشروعات يستهدف الشباب الذين لديهم شغف الإدارة والرغبة في التعرف على كيفية إدارة مشروع من بدايته حتى تسليمه.

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور، أن تدريب إدارة المشروعات يتضمن كيفية تصميم مشروع كامل بداية من إنشاء الفريق، وتقدير التكلفة، وتخطيط الوقت، وتقييم المخاطر، وتحديد المصادر، والتصميم والبناء، وإدارة أصحاب المصلحة.

التعرف على الأدوات التي تساعد في توفير تكاليف المشروع

ويتضمن التدريب التعرف على أدوات إدارة المشروعات من أجل توثيق المشروع وتتبعه، والتعرف على الأدوات التي تساعد في توفير تكاليف المشروع.

وأكد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، خلال المنشور، أن مجال إدارة المشروعات، يعد من أكثر المجالات المطلوبة في سوق العمل خلال الفترة الراهنة، حيث يستهدف التدريب تعلم الأساسيات التي يمكن من خلالها بدء المشروع الخاص بك.

وأشار المركز المصري الألماني خلال منشوره، إلى أن تدريب إدارة المشروعات، مدته 5 أيام بداية من 6 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر من الساعة 10 صباحًا إلى 4 عصرًا، وذلك بمقر جمعية شباب الخير في محافظة بني سويف.