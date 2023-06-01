الأمطار تضرب 10 محافظات اليوم.. تقلبات جوية وهبوب رياح محملة بالأتربة

شهدت 10 محافظات اليوم الخميس، سقوط أمطار تراوحت حدتها بين خفيفة وغزيرة ورعدية في بعض الأحيان على بعض المناطق، فيما تسببت العاصفة الترابية في تحويل النهار إلى ليل بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتحوّل الجو إلى اللون الأصفر وتحولت الأجواء إلى مغبرة، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

تستعرض «الوطن» الأماكن المتأثرة بسقوط الأمطار اليوم الخميس في عز الصيف، فضلًا عن المناطق المتأثرة برياح الخماسين والعاصفة التي حوّلت النهار إلى ليل، فضلًا عن المناطق المتأثرة بالظاهرتين الجويتين غدًا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وشهدت 10 محافظات سقوط أمطار اليوم والتي شملت القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ودمياط، والمنوفية، ومرسى مطروح والساحل الشمالي، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية.

أمطار متوسطة على القليوبية

وفي محافظة القليوبية، تساقطت أمطار متوسطة على مناطق متفرقة رغم الحرارة الشديدة، فيما تسبب سوء الأحوال الجوية في سقوط مئذنة مسجد في قرية شبرا شهاب، فضلًا عن سقوط بعض الأشجار وميل أعمدة الكهرباء.

أمطار متوسطة على دمياط

وشهدت محافظة دمياط سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق بمختلف مراكز المحافظة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أمطار على كفر الشيخ

وشهدت عدة قرى بمحافظة كفر الشيخ، سقوط بعض الأمطار الخفيفة إلى متوسطة، فيما تسبب سوء الأحوال الجوية في اضطراب حالة البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع الأمواج.

أمطار خفيفة على المنوفية

وفي محافظة المنوفية، تساقطت أمطار خفيفة على عدة مناطق متفرقة بأرجاء المحافظة رغم ارتفاع درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أمطار رعدية غزيرة بمرسى مطروح

وشهدت مدينة مرسى مطروح، ومنطقة الساحل الشمالي، سقوط أمطار رعدية غزيرة على فترات متقطعة، بدءًا من مدينة الحمام شرقًا ووصولًا إلى مدينة السلوم غربًا، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، واضطراب البحر وارتفاع الأمواج وحركة المد والجذر.

أمطار خفيفة على البحيرة

وشهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق متفرقة، فضلًا عن سقوط أمطار متوسطة في المحمودية، ورشيد، وإدكو، فضلًا عن نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي تسببت في حجب الرؤية الأفقية.

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

وضربت أمطار متوسطة إلى غزيرة محافظة الإسكندرية، وازدادت شدتها في أحياء المنتزه، وشرق، وأول وثان، رغم ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح بصورة كبيرة.

أمطار متوسطة على الغربية

وشهدت محافظة الغربية سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق متفرقة، بالتزامن مع نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة.

نصائح الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية

على جانب آخر حذرت الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية والأمراض الصدرية من الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، فضلًا عن توجيه بعض النصائح لهم تجنبًا للإصابة بأي أضرار جراء العاصفة الترابية أبرزها:

ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل.

تجنب التعرض للأتربة وإغلاق نوافذ المنازل جيدًا.

شرب المياه والمشروبات الباردة بكثرة.