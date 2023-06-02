رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عالم أزهري: الحج رحلة القلوب إلى علام الغيوب.. يترك فيها المسلم كل شيء ليحقق مراد الله

كتب:

هاجر عمر
11:00 ص | الجمعة 02 يونيو 2023
تأدية مناسك الحج

تأدية مناسك الحج

يولي المسلمون إهتمامًا كبيرًا بفريضة الحج، كونها أحد أركان الإسلام الخمسة للقادرين من المسلمين، وتسقط عن غير القادرين، ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله طمعًا فى محو ما تقدم وما تأخر من الذنوب، ومع اقتراب موسم الحج يصبون اهتمامًا عظيمًا بتلك الرحلة الروحانية إلى الأراضى المقدسة، ويستعدون لها بشكل جيد. 

رحلة القلوب الى علام الغيوب

ومن جهته، أشار الدكتور الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف، إلى قوله تعالى في كتابه الكريم: «فِیهِ ءَایَـٰتُۢ بَیِّنَـٰتࣱ مَّقَامُ إِبۡرَ ٰ⁠هِیمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنࣰاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَیۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَیۡهِ سَبِیلࣰاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ ٱلۡعَـٰلَمِینَ»، متابعًا أن الحج هو رحلة العمر وفريضة الدهر، وهي رحلة القلوب إلى علام الغيوب.

يحقق الله المراد للحجاج

ووصف «العزازي» رحلة الحج في حديثه عبر إذاعة القرآن الكريم، بأنها الرحلة التي يترك الإنسان فيها كل شئ ليأخذ كل شئ، إذ ان الانسان يترك بيته، ليذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى ، وحرمته إلى حرم الله، وذمته الى ذمام الله، يحركه ربه سبحانه وتعالى متى أراد، ويفعل به ربه ما أراد، ويرضى لله بما أراد، ليحقق الله له المراد، فى إشارة إلى فضل ومغزى تلك الرحلة الروحانية.

اقرأ المزيد:

رد جدية الحجز لغير الفائزين في قرعة الحج السياحي الأسبوع المقبل

مصر للطيران تنظم احتفالية لتوديع أولى رحلات الحج

السعودية تفعل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج للتوعية بطواف القدوم

أستاذ فقه عبر قناة الناس: الزواج في بعض الأحيان يكون واجبا ومقدما على الحج

أستاذ فقه يحذر عبر قناة الناس: الجدل والخصام ينقصان من أجر الحج (فيديو)

أستاذ فقه عبر قناة الناس: الحج أعظم رحلة على مر التاريخ وله فضل عظيم

هل الحاج مطالب بأضحية أخرى غير المقدمة في الحج؟.. علي جمعة يجيب
بقلم هاجر عمر