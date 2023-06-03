«صيادلة كفر الشيخ»: عقد اجتماعات مع لجنة إدارة شؤون النقابة لرفع الحراسة

قال الدكتور محمد كمال، نقيب صيادلة كفر الشيخ، إن من أسوأ ما جلبته الحراسة على نقابة الصيادلة هو سوء التواصل بين الأعضاء، مضيفا: «منذ خمس سنوات الشباب يتخرجون من الجامعة، ولا يعرفون شيئا عن النقابة سوى الحصول على الكارنيه، ونتج عن سوء التواصل جمود في النشاط النقابي».

تحسين الصورة وإنشاء فرق عمل

وأضاف «كمال»، خلال كلمته في مؤتمر اتحاد أمل صيادلة مصر في إنهاء الحراسة: «بدأنا تحسين الصورة وإنشاء فرق عمل في المحافظات، وكان عدد المؤسسين 8، ثم بدأنا نغطي كل محافظات الجمهورية، وبدأنا نختار منسقين للاتحاد، وانضم إلينا كوادر أجيال جديدة، وبدأ هناك تفاعل إيجابي مع الصيادلة».

رفع الحراسة عن النقابة

وتابع: «عقدنا في محافظات مختلفة لقاءات بهدف استدعاء صورة للنقابة، وإعادة الأمل للصيادلة وإنهاء الحراسة عن النقابة، وشاركنا في ذلك عدد كبير من الشباب».

وتابع نقيب صيادلة كفر الشيخ،: «نستعد الفترة المقبلة للتواصل مع كل أجهزة الدولة، وأولها لجنة إدارة شؤون النقابة ومعرفة العوائق وراء رفع الحراسة القضائية، وسنضع ملفاتنا، خاصة أن هناك تأثير كبير لغياب النشاط النقابي على الصيادلة».

وأكد، أنه يتوقع أن يكون هناك تعاون كبير مع لجنة إدارة شؤون النقابة، وتم جمع توقيعات من المتضامنين لإنهاء الحراسة عن النقابة، وستبدأ لوضع خارطة طرق لإنهاء الحراسة ونتمنى دعم كافة الزملاء في كل المحافظات».