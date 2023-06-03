تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي يخص الأسبوع الأول من يونيو.. ما هو؟

حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس العالم من كارثة مرعبة وخطيرة تحدث في الأسبوع الأول من يونيو الجاري، حيث توقع حدوث هزة أرضية شديدة، ووصف نتائجها الهائلة، ما جعل الكثيرون يتساءلون عن تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي.

تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي

وجاء تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي «فرانك» عبر صفحته على موقع «تويتر»، قائلا: «هناك زلزال قوي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، مطالبًا العالم أن يكون متأهب لهذا الحدث».

وأضاف خلال تغريدته: «أن التقارب بين الأرض والمريخ ويورانوس الذي حدث في الأول من الرابع من أبريل، بالتزامن مع اكتمال القمر، وما سبب هندسة كوكبية حرجة، قد ينتج عنها نشاط زلزالي ضخم جدا»

وأرفق التغريدة بصورة للنشرة الجيولوجية التابعة لهيئة SSGEOSK، موضحًا أن شدة الهزة الأرضية تعتمد على مستويات الضغط على قشرة الأرض.

تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي يسيي هلعا

وانتشر التحذير الجديد من عالم الزلازل الهولندي، بشكل كبير ما تسبب في حالة هلع حول العالم، بعد أن صدقت توقعاته عدة مرات قبل حدوث زلازل أو هزات أرضية.

وكان أبرز توقعاته، وقت حدوث الهزة الأرضية في تركيا، والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، وقد توقع هوجربيتس وقوع ذلك الزلزال قبلها بثلاثة أيام.

وفي نفس الاتجاه، يرفض علماء الجيولوجيا النظريات التي يروج لها عالم الزلازل الهولندي، حيث يؤكدون أنه لا يمكن توقع بتواريج وقوع الزلازل، رغم أنه يمكن التنبؤ بمكان والتوقيتات التي يمكن أن يحدث فيها ولكن ليس بشكل دقيق، وفق التحذير الجديد من عالم الزلازل الهولندي.