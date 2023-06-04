أماكن تمركز سيارت المياه المتنقلة لخدمة المواطنين حتى منتصف مايو

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها بدءا من اليوم 4 يونيو حتى 15 من الشهر نفسه، ضمن خطة الشركة للتيسير على المواطنين من كبار السن اوالعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

أماكن تمركزسيارات خدمة العملاء المتنقلة

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات كالتالي:

** أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة شرق» شارع الترعة المردومة مدخل شارع ابو سلبمان من 9 صباحا ل 8 مساء.

** أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة وسط»- بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 9 ص إلى 8 مساء.

** أماكن تمركزسيارات خدمة العملاء المتنقلة «سيارة غرب»-مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا حتى 3.30 عصرا.

** أماكن تمركزسيارات خدمة العملاء المتنقلة «أمام فرع شركة المياه بالبيطاش» من 4 عصرا حتى 9 مساء.

** «يوم الجمعة» من 2 ظهرا إلى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور عن توفير أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمة العملاء المتنقلة كالتالي:

- للتواصل مع سيارة شرق 01275918005

- للتواصل مع سيارة وسط 01275918001

- للتواصل مع سيارة غرب 01275918003

خدمات سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى الخدمات التي تقوم بها سيارات خدمة العملاء المتنقلة وهي كالتالي:

- تعاقد على إدخال العدادات

- استقبال شكاوى

- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير

- سداد الفواتير