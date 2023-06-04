648 ألف جنيه إجمالي إيرادات 9 أفلام في السينما خلال يوم واحد

سجلت حصيلة إيرادات الأفلام التسعة التي تعرض في السينما حاليا، 648 ألفا و986 جنيها عن يوم أمس السبت، جاء في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية فيلم شوجر دادي بمبلغ 254 ألفا و288 جنيها، وهو من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومي الغيطي وفرح الزاهد ومصطفى غريب ومحمد محمود، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

9 أفلام تنافس في السينما

وجاء في المركز الثاني فيلم يوم 13، بإيرادات 180 ألفا و875 جنيها في شباك تذاكر السبت، من بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، فيما جاء في المركز الثالث فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين بإيرادات 66 ألفا و496 جنيها.

وفي المركز الرابع جاء فيلم بعد الشر بإيرادات 60 ألفا و678 جنيها، بطولة علي ربيع وميرنا نورالدين ورنا رئيس، وفي المركز الخامس فيلم هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر بإيرادات 47 ألفا و187 جنيها.

كوميديا وأكشن

وفي المركز السادس جاء فيلم 19 ب، بـ27 ألفا و739 جنيها، بطولة سيد رجب وناهد السباعي، وفي المركز السابع فيلم ابن الحاج أحمد بإيرادات 8 آلاف و719 جنيها، بطولة شيكو ورحمة أحمد وصبري فواز.

إيرادات هزيلة

وتذيل قائمة الإيرادات اليومية فيلم مغامرات كوكو بإيرادات 1635 جنيها، بطولة شيرين رضا وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، وفيلم ساعة إجابة بإيرادات 1369 جنيها، بطولة غادة عادل وشريف سلامة.