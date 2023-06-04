دار الإفتاء: يجوز ارتداء الرجل لقناع طبي وهو محرم

يهتم الكثيرون بحماية أنفسهم خلال موسم الحج من العدوى بأي أمراض، وذلك كون موسم الحج يشهد تواجد أعداد كبيرة من المسلمين في مكان واحد لأداء المناسك، ويلجأ قطاع كبير من الحجاج إلى ارتداء أقنعة طبية، فيما يظل السؤال عن الحكم الشرعي لارتداء القناع الطبي وهل هو من محظورات الإحرام يظل قائماً، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي.

ارتداء القناع الطبي للمحرم

وورد سؤال لدار الإفتاء كان نصه، ما حكم ارتداء قناع الوجه الطبي للرجل المُحرم وذلك توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّتُ بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.

حكم لبس القناع الطبي للحاج

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنّه يجوز للرجل شرعًا حال كونه مُحرِمًا لبس قناع الوجه الطبي المذكور المعروف بالـ(Face Shield)، وذلك توقيًا من الإصابة بالعدوى، وحفاظًا على النَّفس من التهلكة، ولا فدية عليه في ذلك ولا حرج.

سبب فتوى ارتداء القناع الطبي

وأشارت دار الإفتاء إلى أنّ فتواها تأتي استناداً لكون القناع الطبي يخرج عما قرره الفقهاء فيما يكون ساترًا للرأس أو مغطيًا للوجه؛ فإنَّه ليس مما يُستعمل في تغطية الرأس عادةً، وليس بساترٍ عرفًا؛ إذ ليس بساترٍ ملامسٍ البشرة؛ كما اشترط فقهاء الحنفية فيما يكون غطاءً للوجه، وليس بساترٍ قُصد به الترفُّهُ بدفع الحر والبرد كما اشترط فقهاء المالكية، وليس مما أعد لستر الوجه كما اشترط فقهاء الشافعية والحنابلة.