محلل سياسي: أوروبا لا تريد التدخل في السودان حفاظا على الحيادية

قال المحلل السياسي الدكتور خليل عزيمة، إن أوروبا أو الدول الأوروبية بشكل عام غائبة عن المشهد في السودان، فالسودان دولة مهمة جدا بالنسبة لأوروبا، وهناك تخوف كبير يتعلق أيضا بأزمة أوكرانيا، وهو زيادة السيطرة الروسية في السودان، هذا يؤثر على التجارة في البحر الأحمر وغيرها.

وأضاف عزيمة خلال مداخلته مع برنامج مطروح للنقاش تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «أعتقد أن الاتحاد الأوروبي اتخذ سياسة أن الدول الإقليمية المؤثرة في المنطقة وهي مصر والسعودية والإمارات هي القطبية في المنطقة العربية، وبالتالي الدول الأوروبية لا تريد أن تتدخل في هذا الأمر».

أوروبا لا تريد أن تكون داعمة لطرف مقابل الطرف الآخر

وتابع أن دول أوروبا لا تريد أن تكون داعمة لطرف مقابل الطرف الآخر، ولم يصدر منها القرار ولكن تم الاتفاق مع الولايات المتحدة أن تقود التفاوض مع المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن أوروبا منشغلة تماما في موضوع مهم جدا، وهو موضوع أزمة أوكرانيا، الذي بيّن أن على أوروبا إعادة تنظيم هياكلها الداخلية من خلال الاقتصاد العسكري أيضا من خلال بناء القوة العسكرية من جديد بعد أن ابتعدت أوروبا لعقود عن التسليح وتقوية الجيش.