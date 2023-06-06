تأجيل إعادة محاكمة 12 متهما في قضية تهريب آثار إلى 3 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة 12 متهمًا، بينهم أجنبي، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب الآثار المصرية، بعدما تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته 586 قطعة أثرية داخل مطار «جون كينيدي» في الولايات المتحدة، لـ3 يوليو.

السجن المؤبد

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، في وقت سابق، قد عاقبت 12 متهما، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب الآثار المصرية، بعدما تم ضبط أحد المتهمين وبحوزته 586 قطعة أثرية داخل مطار «جون كينيدي» في الولايات المتحدة، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه.

النيابة العامة تواجه المتهمين

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين في أمر الإحالة، تهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تهريب الآثار المصرية خارج البلاد، وكانت النيابة أمرت في أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد ضبط أحدهم في محاولة تهريب 586 قطعة آثار.

التحقيقات مع المتهمين

وكشفت التحقيقات أنَّ المتهم الأول «أجنبي»، تمّ ضبطه خلال شهر فبراير الماضي بأحد المطارات في الولايات المتحدة، وعثر بحوزته على 360 قطعة أثرية، في محاولة منه لتهريبهم في حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.