وزير الصناعة السعودي: مصر المحطة الأهم في إفريقيا لدخول صادراتنا للقارة

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إنّ الاتفاقيات بين مصر والسعودية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وما يميزها هو التركيز على إضافة قيمة مضافة للصناعات، واليوم كل بلد لديها مزايا داخل اقتصادها وعلاقات تجارية واتفاقات مع تكتلات مختلفة.

موقع مصر يؤهلها لتكون المحطة الأهم في إفريقيا

وأوضح وزير الصناعة السعودي، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ موقع مصر الجغرافي وتوفر اليد العاملة الماهرة وعلاقاتها مع الدول الإفريقية يؤهّلها إلى أن تكون المحطة الأهم في إفريقيا لنفاذ المنتجات السعودية، سواء من خلال إعادة تصدير أو عمل قيمة مضافة عليها داخل السوق المصري، وكذلك العكس صحيح بالنسبة للمملكة فلديها علاقاتها والقدرة الشرائية المرتفعة، وكذلك النفاذ إلى أسواق أخرى.

فرص نمو الاستثمارات كبيرة بين البلدين

وتابع: «ومن المهم وجود مشاركة مع القطاع الخاص، ولدينا فريق متخصص من القطاع الخاص والتي من شأنها نفاذ السلع إلى مختلف الأسواق، كما أن فرص نمو الاستثمارات كبيرة بين البلدين».

وأكد وزير الصناعة السعودي أنّ توجهات الدول أساسي لاتخاذ قرارات المستثمرين، ولا بد من رؤية واضحة لدى الدول حتى يتجه المستثمر لها، وكلا البلدين حريصان على تحسين البيئة الاستثمارية».