وزير الصناعة السعودي: الأمن الغذائي هاجس لدى الجميع

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الأمن الغذائي هاجس لدى الجميع، وما حدث في روسيا وأوكرانيا يؤكد أهمية وجود بدائل، والمملكة وتجربتها رائدة في الأمن الغذائي.

تنمية في القطاع الزراعي بداية من السبعينيات

وأضاف الخريف، خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه ابتداء من السبعينيات وهناك تنمية في القطاع الزراعي، ورفع الدعم على القطاع وإيجاد حلول لقطاعات مثل الأعلاف والدواجن والألبان وتوفير حبوب بشكل عام، والتجربة وضعت المملكة في وضع متميز، كما أن الممكلة من أقل الدول التي تأثرت بإمدادات الغذاء، وسنستمر بجعل هذا القطاع أولوية.

تجربة المملكة برفع نسبة الإنتاج المحلي بقطاعات كانت صعبة

وتابع: «تجربة المملكة برفع نسبة الإنتاج المحلي بقطاعات كانت صعبة، فقطاع القمح لدينا إمكانيات، ولكن حفاظا على المياه هناك تقنين للزراعة وإنشاء شركات لحل تحديات الأمن الغذائي وستكون كفيلة لحل مشروع الأمن الغذائي على المستوى العربي».