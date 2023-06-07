تفاصيل مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق الكورنيش في الإسكندرية

وصف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 بطريق كورنيش الإسكندرية، بأنه نقلة حضارية، موضحاً أن المشروع يهدف إلى القضاء على التكدس المروري، وخاصة خلال الصيف، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

تفاصيل مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45

وأوضح تقرير لمركز المعلومات، أن محافظة الإسكندرية تضم نحو 9 ملايين مواطن تقريبًا ما بين سكان المدينة وزوارها، وبلغت تكلفة أعمال التطوير نحو 350 مليون جنيه، مؤكداً أن مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45 يستهدف إنشاء ممشى على طريق الكورنيش موازٍ للبحر والكوبري بطول 250 مترًا، بالإضافة إلى زيادة حارات الكورنيش من 6 إلى 10 حارات.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، أن المشروع يسهم في حل الأزمة المرورية على كورنيش الإسكندرية خاصة في فصل الصيف، فهو يبدأ من شارع السادات بعرض 19 مترا، وهو عبارة عن 3 حارات للدخول و3 للخروج بطول 150 مترا تقريباً مفتوح من الأعلى.

مسار مشروع إنشاء نفق وكباري شارع 45

وأضاف أبوخضرة لـ«الوطن»: «يستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض 3 حارات دخول و3 خروج بطول 60 مترا، وبارتفاع 6 أمتار، وعرض 24 مترا، ويشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2.25 متر، وارتفاع 3 أمتار، وينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد 2 كوبري عبارة عن 3 حارات للخروج و3 للدخول لكل منها، ويتم انفصالهم عن بعضهم البعض، وذلك بطول 200 متر تقريبا».

ولفت إلى إنشاء كوبري مشاة على طريق الكورنيش موازٍ للبحر، والكوبرى بطول 250 مترا تقريبا، وعرض 6 أمتار، وارتفاع يتراوح بين 6 إلى 8 أمتار عن مستوى سطح البحر، ويوجد مدخلين لنفق المشاة الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات، ومدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول إلى الجهة المقابلة من البحر.