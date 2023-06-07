«كنزي» الأولى على الإعدادية بالقليوبية: اشتهرت بـ«الدحيحة» وبتذاكر 4 ساعات

«الكل يطلق عليا لقب الدحيحة»، هكذا عبرت الطالبة كنزي هاني الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بمدرسة عبد الستار خضر الإعدادية بنات عن فرحتها بالحصول على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بالقليوبية، مشيرة إلى أن طموحها في النجاح مستمر حتى تُحقق هدفها وأهدت تفوقها لوالدها وأسرتها جميعا على الدعم.

كنزي مشروع نجاح وتفوق

أضافت «كنزي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها كانت تذاكر 4 ساعات يوميا دون أن تتأثر بالمحيطين لثقتهم في قدراتها وأنها كانت تتلقي الدعم من والدها ومن والدتها وأساتذتها الذين كانوا يرون فيها مشروع نجاح محقق الحدوث

مدرسو كنزي توقعوا نجاحها

أضافت «كنزي» إن زملاءها يطلقون عليها «الدحيحة» ومدرسيها كانوا يتوقعون لها أن تكون من الأوائل على مستوى المحافظة مشيرة أنها لديها حافز ودافع لتكون الأولى على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والالتحاق بكلية الطب والتخصص في مجال الجراحة لأنها مهنة ملائكة الرحمة موجهة التحية لجهود الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة التعليم واضحة في التغيير الذي يشهده التعليم في مصر.

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.67 % كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89 % مقدما التهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم و الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة.

أكد محافظ القليوبية في بيانه أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة مشيرا إلى أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالب وطالبة، نجح منهم 78036 طالب وطالبة.