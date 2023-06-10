غرف العناية المركزة تحتضن 4 من نجوم الفن.. «وعكات وعمليات وحوادث»

شهدت الأيام الأولى من شهر يونيو دخول عدد من نجوم الفن للعناية المركزة لأسباب مختلفة، سواء تعرضهم لوعكات صحية أو حوادث أو اجرائهم لعمليات جراحية.

الوطن ترصد لكم أبرز 4 فنانين دخلوا العناية المركزة كما يلي:

حسام داغر خرج من العناية المركزة

تعرض الفنان حسام داغر لوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها العناية المركزة قبل أن يخرج منها وكتب داغر عن تجربته منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًأ: : «الحمد لله خرجت من الوضع الحرج اللي كنت فيه، بشكر فريق الأطباء في مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تحت إشراف الدكتور أحمد سمير نائب مدير المستشفى، وبشكر الدكتور أشرف زكي لمتابعته الوضع إلى أن استقرت حالتي الحمد لله، وبشكر أخويا وصاحبي حمزة العيلي لأنه هو اللي لحقني وأصر ونقلني المستشفى من البيت وأنا تعبان هو وأحمد أخويا ووقفته جنبي في المستشفى».

طارق عبدالعزيز يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

تعرض الفنان طارق عبد العزيز الأيام الماضية لوعكة صحية مفاجأة، اضطرته لعمله عملية قسطرة، وتركيب دعامات في القلب ودخل العناية المركزة قبل أن يخرج منها ويقرر استكمال العلاج بالمنزل.

أشرف مصيلحي يجري عملية جراحية

تعرض الفنان أشرف مصيلحي لوعكة صحية شديدة استدعت نقله للمستشفى ودخوله العناية المركزة لفترة قبل أن يخرج ليستكمل علاجه في منزله، وكشفت زوجته المخرجة منال الصيفي عن تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة في وقت سابق، لافتة إلى أنه أصيب منذ فترة بالتهاب في الدم، نتيجة الأدوية التي حصل عليها في وقتٍ سابق، إثر إصابته بوعكة صحية قديمة.

أحمد هاني يتعرض لحادث سيارة

تعرض الفنان الشاب أحمد هاني لحادث سيارة نقل على أثره لمستشفى الجزيرة إثر حادث سير صباح اليوم.

ونقل هاني للعناية المركزة ومن المقرر أن يخضع لبعض العمليات الجراحية العاجلة، وزاره وفد من نقابة المهن التمثيلية للاطمئنان عليه.