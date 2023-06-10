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«القابضة للمياه» تطلق جائزة التميز الداخلي في خدمة العملاء والخطوط الساخنة

كتب:

سلامة عامر
10:05 ص | السبت 10 يونيو 2023
المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي

بادرت الشركة القابضة بإطلاق جائزة التميز لعام 2023 بالتعاون والشراكة مع إدارة جائزة التميز الحكومي التابعة لوزارة التخطيط في مجالي خدمة العملاء والخطوط الساخنة بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

خلق كوادر قيادية متميزة

وأكّد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حرص الشركة على تعميم ثقافة التميز في مجالات خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى، وكذا الارتقاء المؤسسي بالأداء وخلق كوادر قيادية متميزة وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة، ورؤية الدولة المصرية 2030، مشيرًا إلى أنَّ إطلاق جائزة التميز الداخلي نواة لبناء كوادر وخلق فرص حقيقية للمشاركة في جوائز التميز إقليمياً ودولياً.

تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة

وأكّد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة لضمان الارتقاء بمستويات الأداء خاصة في مجالات الخطوط الأمامية للشركة في التعامل مع المواطنين، باعتبارها واجهة الشركة وحلقة التواصل مع المواطنين وتلبية متطلباتهم.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.