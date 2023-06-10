أمريكا تقرر بناء نصف مليون محطة شحن للسيارات الكهربائية 

أعلنت إدارة بايدن هاريس، اليوم السبت، عن أحدث مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إنشاء شبكة شحن مريحة وموثوقة ومصنوعة في أمريكا للسيارات الكهربائية (EV) بحيث يمكن أن تكون رحلة الطريق الأمريكية العظيمة كهربائية+.

%50 من حجم مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا

ووفقا لما قالته «رويترز»، فإن هذه الخطوة ستساعد الولايات المتحدة على تلبية أهداف الرئيس بايدن الطموحة لمواجهة أزمة المناخ، من خلال بناء شبكة وطنية من 500000 شاحن للسيارات الكهربائية على طول الطرق السريعة في أمريكا وفي مجتمعاتنا، وجعل المركبات الكهربائية تشكل 50٪ على الأقل من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.

10 مليارات دولار في النقل النظيف

وأشارت الصحيفة، إلى أنه مع تطوير استراتيجية صناعية لمواصلة بناء صناعة شحن السيارات الكهربائية والمركبات الكهربائية المحلية، وتقليل انبعاثات، والوصول الى انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050 يخلق وظائف تصنيع وتركيب ذات رواتب جيدة في الطريق، حيث يستثمر قانون الرئيس بايدن للبنية التحتية بين الحزبين 7.5 مليار دولار في شحن المركبات الكهربائية، و10 مليارات دولار في النقل النظيف، وأكثر من 7 مليارات دولار في مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، والمعادن الهامة، والمواد.

صناعة البطاريات

تكمل هذه البرامج الرئيسية الدعم التاريخي لقانون الحد من التضخم للبطاريات المتقدمة وائتمانات ضريبية جديدة وموسعة لمشتريات المركبات الكهربائية ودعم تركيبات البنية التحتية للشحن، بالإضافة إلى العشرات من المبادرات الفيدرالية الأخرى المصممة لدفع التصنيع المحلي وبناء شبكة وطنية من شحن EV.

والنتيجة هي أن مستقبل النقل الأمريكي يسير على الطريق الصحيح ليكون أنظف وأكثر أمانًا وبأسعار معقولة وأكثر موثوقية من أي وقت مضى.