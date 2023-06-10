مبادرة لتشجيع الطلاب وتقديم هدايا مجانية لأوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أطلق عددا من النشطاء وأصحاب المحلات ورجال الأعمال مبادرة لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة القليوبية من أبناء مركز بنها الذين حصدوا 8 مراكز في قائمة شرف الأوائل ضمن 17 من المتفوقين الذين حصلوا على المراكز الأولى وحققوا الدرجة النهائية للشهادة وهي 280 درجة.

تكريم أوائل الطلاب الشهادة الإعدادية

أوضحت رضوى الشافعي عضو مجلس إدارة نادي بنها وصاحبة الفكرة أنها دعت عددا من رجال الأعمال والمحلات الكبري في العاصمة بنها للمشاركة في مبادرة «جبر الخواطر» للاحتفال بأوائل الشهادة الإعدادية من أبناء مركز ومدينة الذين حققوا 8 مراكز ضمن قائمة الأوائل التي ضمت 17 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة حيث لاقت المبادرة إقبالا ومشاركة بهدف إدخال البهجة على الأوائل

هدايا مجانية لأوائل الإعدادية بإدارة بنها التعليمية

أشارت «الشافعي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المبادرة تهدف لتشجيع المتفوقين فى الشهادة الإعدادية، وشهدت إقبالا من أصحاب المحلات لها الذين قدموا بوكية ورد وتورتة عليها صورة للمتفوق ومجموعة تحاليل مجانية وشهر مجانا لتعليم السباحة من إحدى الأكاديميات الخاصة بتعليم السباحة داخل بنها.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية إدارة بنها التعليمية

يذكر أن طلاب مدارس دارة بنها التعليمية حققوا 8 مراكز ضمن أوائل الشهادة الإعدادية حصل عليها الطلاب وهم :

- روان سعد محمد عبد اللطيف، بنها، مرصفا الإعدادية بنات.

- زياد محمد عبدالحي عفيفيـي بنها مدرسة الشهيد محمد حسيني عمار الإعدادية بنين.

- رغد عبدالله إبراهيم يوسفـ بنها، مدرسة ميت العطارات للتعليم الأساسي.

- كنزي هاني معروف سالم حسن، بنها عبد الستار خضر الإعدادية بنات.

- ياسمين محمد عبد الجواد محمد، بنها، مدرسة أسامة بن زيد للتعليم الأساسي بكفر سعد.

- روضة أيمن زكريا جبر بنها، مدرسة سرور القاضي الإعدادية المشتركة.

- أحمد حسن عبد الشافي سلیمان راشد بنها مدرسة الشهيد شحتة محمد حسن جيلاتي ع م.

-كريم ياسر محمد السيد عبد الرحمن مدرسة مصطفى كامل الرسمية للغات بنها.

وكان محافظ القليوبية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح80.67 % ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89 % مقدما بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرا إلى أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالبا وطالبة نجح منهم 78036 طالبا وطالبة.