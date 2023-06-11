لو هتشحن من المنافذ الإلكترونية.. اعرف الرسوم الإضافية لشحن كارت عداد

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه في حال زيادة حمل عداد الكهرباء مسبوق الدفع والذي يتم شحنه عبر الكروت عن المسموح به فإن التيار الكهربائي يُفصل لمرتين، لافتا إلى أنه في حال التكرار لمرة ثالثة يُفصل التيار الكهربائي نهائياً، ويجب الذهاب إلى شركة الكهرباء لإعادة تشغيله مرة أخرى.

الذهاب إلى شركة الكهرباء لإعادته مع دفع 50 جنيها غرامة

وأشار المصدر إلى أنه إذا تم فتح العداد مسبوق الدفع للقيام بتغيير الوصلات فإن التيار الكهربائي يُفصل بشكل نهائي، لافتا إلى أنه يجب الذهاب إلى شركة الكهرباء لإعادته مع دفع 50 جنيها غرامة.

يُفصل التيار الكهربائي نهائياً إذا تلاعب أحد بالعداد عن طريق الخطأ

وقال المصدر إنه في حال نقل العداد مسبوق الدفع يجب ألا يتم إلا من خلال شركة الكهرباء، لافتا إلى أنه عند تركيب العداد مسبوق الدفع أول مرة يتم ربط مسمار به، ويُفصل التيار الكهربائي نهائياً إذا تلاعب أحد بالعداد عن طريق الخطأ.

متى يحذر العداد أبو كارت عند قرب انتهاء الرصيد

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر المنشور، إلى أن العداد مسبوق الدفع يحذر عند قرب الرصيد على الانتهاء، يُفصل التيار الكهربائي أكثر من مرة، وهو 10 جنيهات رصيد في عداد جلوبال، ورصيد 14 جنيه في عداد السويدي.

قيمة الرسوم الإضافية التي يتم دفعها بالمنافذ الإلكترونية عند شحن عداد الكهرباء

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر المنشور، إنه توجد رسوم إضافية بقيمة 5 جنيهات يتم تحصيلها عند شحن كارت الكهرباء بقيمة 100 جنيه عن طريق المنافذ الإلكترونية للدفع «أمان، فوري، سداد، وقتي، ممكن».