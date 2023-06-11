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لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: التمثيل النيابي يحكمه التزامات دستورية

كتب:

محمد عزالدين
06:01 م | الأحد 11 يونيو 2023
محمد عبدالغني

محمد عبدالغني

قال محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن التمثيل النيابي في مجلس النواب، تحكمه معادلات تخرج منها أعداد، وتأتي منها انحراف معياري وفقا لكل دولة وظروفها.

الاستماع لآراء الأحزاب

وأضاف «عبدالغني»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك نظاما يتحكم بين الأعداد والنظام الانتخابي وقانون تقسيم الدوائر، وهي قضية فنية سيتم اليوم الاستماع لآراء الأحزاب المختلفة والتوجهات السياسية المختلفة، في مبدأ زيادة أو تقليل الأعداد للنواب.

وأشار إلى أنه سيكون هناك ربط مباشر بين زيادة أو تقليل أعداد النواب وقانون مجلس النواب والشيوخ، وما يرتبط بهذا من قانون تقسيم الدوائر، وسيتم إعداد الرأي النهائي عبر ورش عمل مباشرة مع خبراء ومتخصصين من كل الاتجاهات السياسية لتقديمها لإدارة الحوار الوطني وبالتالي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تجارب الدول الأخرى

وأوضح أنه لا بد من النظر بتجارب الدول الأخرى حول أعداد مجلس النواب والشيوخ، وهناك معادلة مشهورة عن الجذر التكعيبي لعدد المواطنين وانحراف عنها يتم وفقا لظروف كل دولة ارتباطا بالمحددات الموجودة بالدولة وفي مصر هناك التزامات دستورية تحكم هذا الموضوع.

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