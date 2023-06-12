الإعلامية منى عبدالوهاب تشيد بفيديو «الوطن» عن لجوء الكلاب والقطط لمحل ملابس

أشادت الإعلامية منى عبدالوهاب بفيديو «الوطن» حول لجوء الكلاب والقطط داخل محل ملابس هربا من شدة الحر.

وجه إنساني وحضاري

وعلقت الإعلامية منى عبدالوهاب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «من أعز الله أعز خلقه، وجه إنساني وحضاري مُشَرف لمصر، بوست في حب واحترام جريدة الوطن».

وكان محمد سامي، صاحب المحل قد قال في الفيديو إنه قرر الإقلاع عن التدخين بهدف توفير أموالها لمساعدة الكلاب والقطط، وهذه السياسة تعملها من الصينيين.

تعيين موظفين يكونون مسؤولين عنهم

وحرص «محمد» على تعيين موظفين يكونون مسؤولين عنهم خلال فترة العمل، إذ يحرص على تواجدهم طوال هذه المدة، ويوجد في المحل ما يقرب من 8 كلاب و25 قطة، «موجودين عندي من زمان وليهم وجبات خاصة بيهم، وبدأت الزبائن تحب وجودهم في المحل، وفي ناس بقيت بتيجي مخصوص علشان تشوفهم وتلعب معهم».