«دمياط الجديدة»: تنفيذ 10 قرارات غلق إداري لبدرومات ووحدات سكنية مخالفة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الأعمال الجارية بمشروع الإسكان جنة للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع، مؤكداً ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ أعمال تنسيق الموقع والانتهاء من أعمال المرافق والاتصالات بالمشروع طبقاً لخطة العمل، معلنا استمرار الحملات لمواجهة المخالفات وآخرها حملة تم خلالها تنفيذ 10 قرارات غلق إداري لبدرومات ووحدات لاستغلالها في أنشطة مخالفة.

حملات لإزالة الإشغالات وغلق الأنشطة المخالفة

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية للطرق الداخلية بموقع 59 عمارة «إسكان جنة»، بالمجاورة 33 بالحي السادس، مؤكداً التنسيق بين جهات الإشراف والشركات العاملة بالموقع، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة على طاقم الإشراف بالمشروع والشركة المنفذة بالالتزام التام بجودة الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والبرنامج الزمنى، مع المحافظة على أعمال المرافق المنفذة بالموقع.

تنفيذ 10 قرارات غلق إداري لبدرومات ووحدات لاستغلالها في أنشطة مخالفة

ووجه المهندس محمد خلف الله، باستمرار الجهود المبذولة للقضاء على الإشغالات والتعديات ومخالفة النشاط واتخاذ الاجراءات التنفيذية والقانونية حيال ذلك، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة للتصدي لتلك الظواهر العشوائية، أسفرت عن ضبط مركبات توك توك وتروسيكل، وسيارات بيع سلع مخالفة، وعدد من الإشغالات المتنوعة وتم إيداعها بمخازن الجهاز، واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وفى سياق متصل، أوضح المهندس محمد خلف الله، أنه تم تنفيذ 10 قرارات غلق إداري لبدرومات ووحدات لاستغلالها فى أنشطة مخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الجهاز.