انطلاق الاختبارات الإلكترونية لكلية التمريض بجامعة بنها

انطلقت اليوم الاختبارات الإلكترونية لكلية التمريض بجامعة بنها، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأجرى الدكتور جمال سوسه، رئيس الجامعة جولة في مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، مشددًا على أهمية التحول الرقمي في عقد الامتحانات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مروة مصطفى عميد كلية التمريض، والدكتور السيد علي عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

هدوء في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة بنها

وأكد الدكتور جمال سوسه، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تُجرى بهدوء بجميع كليات الجامعة منذ بدايتها، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة للعمل على راحة الطلاب.

انتظام لجان الامتحانات بالكليات في بنها

واطمأن رئيس جامعة بنها خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليات، وتواجد رؤساء اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات.

كما أكد الدكتور جمال سوسه أهمية الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، مشيرا الى حرصه على متابعة سير وانتظام الامتحانات في الكليات بصفة مستمرة وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

من ناحية أخرى وعلى هامش جولة تفقد الامتحانات قام رئيس الجامعة بتفقد مبادرة زراعة الأشجار المثمرة داخل كلية العلوم، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء بالأشجار المثمرة داخل كليات الجامعة.